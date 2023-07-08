Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 21:03
Üniversitede sözleşmeli çalışıp başka bir kuruma geçen var mı
Özellikle üst ünvana geçişe izin veriliyor mu?

hsnd
Müsteşar
08 Temmuz 2023 21:38
Sınavsız ise sözleşmeli personel başka kuruma sınavsız geçiş yapamaz. Sınavla atanarak üst ünvana geçebilme durumu olabiliyor. Araştırın.
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