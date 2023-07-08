Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 21:05
Ek dersin maaşa yetişebilmesi mümkün mü!!?

KBS ayağına yatıp öğretmeni şu kurban ayında mağdur edenlere yazıklar olsun!!?

MEB, yine en laçkalıkta liderliği kimseye kaptırmadı, bravo!!?

Hele bir de ek dersler maaşa yetişmezse!!?


Kagiş
Müsteşar
08 Temmuz 2023 21:17

Şaşırdık mı? Tabi ki hayır!))) Hiçbir şey beklemiyorum artık!


mehmet230714
Aday Memur
08 Temmuz 2023 21:33

Pazartesi açılırsa perşembe yatar


Egtmnnn34
Aday Memur
08 Temmuz 2023 22:00

Ek dersi onların münasip yerine sokayım. Kendimizi bildik bileli stresle yaşıyoruz böyle hayatın ta AMK sanki sadaka veriyorlar

Kagiş, 1 saat önce

Şaşırdık mı? Tabi ki hayır!))) Hiçbir şey beklemiyorum artık!


halis4242
Genel Müdür
08 Temmuz 2023 22:27

Aynen öyle, yönetim memurdan kısma peşinde koşuyor, öte yandan özel sektör her türlü devletten vergi çalıyor, ona yaptırımı sıfır, misal; zincir marketlerden birinin bir memurdan az vergi verdiğini öğrendim !!?

Daha bu yıla kadar tek çalışan öğretmen ve 2 çocuklu aile zengin sayılıyordu, çocuklarımız bu yüzden bursluluk sınavına giremiyordu, öte yandan aylık 50-100 bin kazanan bir esnaf çocuğu 5. sınıfta bursluluğu kazanıp şu an almakta!!?

İşte ADALETİN uygulanmadığı böyle bir ülkede sürünmeye devam ediyoruz, bu günler iyi günlerimiz!!?

Egtmnnn34, 40 dk. önce

Ek dersi onların münasip yerine sokayım. Kendimizi bildik bileli stresle yaşıyoruz böyle hayatın ta AMK sanki sadaka veriyorlar


fenogretmeniyim
Aday Memur
08 Temmuz 2023 22:39

senelik kazancı bir öğretmenin ömür boyu kazandığından fazla olan futbolcuların asgari ücret üzerinden vergi ödediklerini duyunca şok olmuştum. medyaya çıkıyor alenen söyleniyor kazançları ama vergi ödemiyorlar. zaten her sene en büyük şirketlerin vergisi de siliniyor :D

arkadaşlar geçim sıkıntısı içerisinde ek dersin ne kadar gerekli olduğunu biliyorum. benim anladığım yeni katsayılarla ek ders ücretini fazla vermek için bekletiyorlar. bu tahminim tabi hata olabilir.

kbs kapalı olmasının nedeni yeni katsayıları beklemeleri. bence çıkarımızı düşünüyorlar

halis4242, 13 dk. önce

Aynen öyle, yönetim memurdan kısma peşinde koşuyor, öte yandan özel sektör her türlü devletten vergi çalıyor, ona yaptırımı sıfır, misal; zincir marketlerden birinin bir memurdan az vergi verdiğini öğrendim !!?

Daha bu yıla kadar tek çalışan öğretmen ve 2 çocuklu aile zengin sayılıyordu, çocuklarımız bu yüzden bursluluk sınavına giremiyordu, öte yandan aylık 50-100 bin kazanan bir esnaf çocuğu 5. sınıfta bursluluğu kazanıp şu an almakta!!?

İşte ADALETİN uygulanmadığı böyle bir ülkede sürünmeye devam ediyoruz, bu günler iyi günlerimiz!!?

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