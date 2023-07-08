Ek dersin maaşa yetişebilmesi mümkün mü!!?

Aynen öyle, yönetim memurdan kısma peşinde koşuyor, öte yandan özel sektör her türlü devletten vergi çalıyor, ona yaptırımı sıfır, misal; zincir marketlerden birinin bir memurdan az vergi verdiğini öğrendim !!?

Daha bu yıla kadar tek çalışan öğretmen ve 2 çocuklu aile zengin sayılıyordu, çocuklarımız bu yüzden bursluluk sınavına giremiyordu, öte yandan aylık 50-100 bin kazanan bir esnaf çocuğu 5. sınıfta bursluluğu kazanıp şu an almakta!!?

İşte ADALETİN uygulanmadığı böyle bir ülkede sürünmeye devam ediyoruz, bu günler iyi günlerimiz!!?