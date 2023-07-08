Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


08 Temmuz 2023 21:07
Iğdır üniversitesine atanan var mı

Arkadaşlar ığdır üniversitesine sözleşmeli personel olarak atanan var mı

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