Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 21:15
Üniversiteye yeni atanmış Makine Teknisyeni ne iş yapar?

ben üniversiteye makine teknisyeni olarak yeni atandım. Hiç el becerim yok. Liseden mezun olalı yıllar oluyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne iş yaptırırlar acaba? Yapamazsam bir yaptırımı olur mu?


memur033
Aday Memur
08 Temmuz 2023 21:43
Devlet senin kaç yıl önce mezun olduğuna tecrüben varmı yokmu bakmaz hocam alım şartlarını sağlıyorsan başvuru yapıp atandıysan görevini eksiksiz şekilde yapmanı bekler.
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