Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Temmuz 2023 21:17
Eğitim durumu

Eğitim durumu tayini için hemsirelikte sağlık yönetimi kabul ediliyor mu


gülşah06060606
08 Temmuz 2023 21:29
Lisans edilir evet

Ultraslan038
Aday Memur
08 Temmuz 2023 21:58

Teşekkür ederim

gülşah06060606, 1 saat önce
Lisans edilir evet
Toplam 2 mesaj

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