Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 21:18
MAAS ARTISINDA KAZANAN SENDIKALAR OLDU

Haziranda bir uzman ogretmenin maasindan 90 lira sendika aidati kesilirken brut maas arttigindan temmuzdan itibaren 150 lira kesilecek.

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