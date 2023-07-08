2023 önlisans merkezi atama şoför kadrosu

Herkese merhaba şoför kadrosuna başvurcam, ama kadroda 7302 özel şartı var, d1e ehliyeti istiyor benim d ehliyetim var ve d1 i kapsıyor bu ehliyet türü, ancak d1e yok, 2022/2 merkezi atamasında yine şoför almışlar ve yine 7302 özel şartını istemişler, ancak ösym aradığımda kurum kabul ederse sorun olmaz dedi, ankarayı gib aradığımda d1e gerek yok dedi, öncekileri o şekilde işe aldık başlattık dedi, benim ne yapmam lazım d1 ehliyetimle bu kadroya başvurmalı mıyım sizce

Herkese merhaba şoför kadrosuna başvurcam, ama kadroda 7302 özel şartı var, d1e ehliyeti istiyor benim d ehliyetim var ve d1 i kapsıyor bu ehliyet türü, ancak d1e yok, 2022/2 merkezi atamasında yine şoför almışlar ve yine 7302 özel şartını istemişler, ancak ösym aradığımda kurum kabul ederse sorun olmaz dedi, ankarayı gib aradığımda d1e gerek yok dedi, öncekileri o şekilde işe aldık başlattık dedi, benim ne yapmam lazım d1 ehliyetimle bu kadroya başvurmalı mıyım sizce