KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Temmuz 2023 21:24
2023 önlisans merkezi atama şoför kadrosu
Herkese merhaba şoför kadrosuna başvurcam, ama kadroda 7302 özel şartı var, d1e ehliyeti istiyor benim d ehliyetim var ve d1 i kapsıyor bu ehliyet türü, ancak d1e yok, 2022/2 merkezi atamasında yine şoför almışlar ve yine 7302 özel şartını istemişler, ancak ösym aradığımda kurum kabul ederse sorun olmaz dedi, ankarayı gib aradığımda d1e gerek yok dedi, öncekileri o şekilde işe aldık başlattık dedi, benim ne yapmam lazım d1 ehliyetimle bu kadroya başvurmalı mıyım sizce

Çok Yazılan Konular

DHMİ, bilgisayar teknikeri almış hem de bir hayliHizmetli olarak çalışmak Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.DHMİ güncel tekniker maaşlarıBilgisayar Programcılığı merkezi atamaEge Üniversitesiİklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Büro personeli2023 önlisans merkezi atamaDHMİ İş Makinesi Sürücüsü Ehliyet Şartı Muamması

Sözlük

yalancı 1 Marka diye fazla para vermek 2 ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 2 hamam 1 Cennetlik insan 3 sözlü şiddete maruz kalmak 3 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 diyet 2 simit Sarayı 1 Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsiniz 1

Son Haberler

İstanbul'da fırınlara denetim: Tarifeye uymayan 116 fırına ceza kesildiZelenski sosyal medyadan paylaştı: 5 asker Türkiye'den Ukrayna'ya döndüBakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüBakan Tekin: İhtiyaç olmadıkça uzaktan eğitime karşıyımBağ-Kur ve SSK'lıların emekli maaşı ne kadar oldu?

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok