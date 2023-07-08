Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 21:25
Toplu Sözleşme'yi Ergün Atalay Yapsın

Evet

Enflasyonu bile karşılamayan ilk aydan eriyen buçuklu zamlardan bıktım.

Bayram ikramiyesi istiyorum

Yol Yemek istiyorum

GYS'de mülakat kalksın istiyorum

Bunları ancak Ergün Atalay alır.


merve00000
Şube Müdürü
08 Temmuz 2023 21:36

malesef o da memuru sevmiyor :) kendimizi kimseye sevdiremedik tek suçumuz okumak.

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Sözlük

açık e 1 Marka diye fazla para vermek 2 diyet 2 şu an çalan şarkı 5 hamam 1 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 özkan uğur 1 ülkeyi sozluk.memurlar.net yönetse olacaklar 2 sözlü şiddete maruz kalmak 3 yama 2

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