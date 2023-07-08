Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 21:25
15 temmuza yetişecek mi
15 temmuzda 17.5+ seyyanen zammı alabilecekmiyiz

Android60
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 21:40

Sen bekle bi bakalım yetişir mi


Hacı adem
Aday Memur
08 Temmuz 2023 21:41
Bu gereksiz cevabın için çok teşekkür ederim
Android60, 1 saat önce

Sen bekle bi bakalım yetişir mi


Nick2791
Aday Memur
08 Temmuz 2023 21:59
Yatacak

Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 22:23
Genelde yayımlandı arkadaş yüzde 17.55 den yatacak maaşlar.

Hacı adem
Aday Memur
08 Temmuz 2023 22:25
Seyyanen zam sonra yatacak o zaman
Uzmanmaliyeci34, 18 dk. önce
Genelde yayımlandı arkadaş yüzde 17.55 den yatacak maaşlar.

Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
08 Temmuz 2023 22:28
Aynen 25 ine kadar yatar tahminen en geç o da. Genelde 1 hafta sonra yatıyor farklar seyyanen ile birlikte yaparlarsa 10 günü bulur yatması.
Hacı adem, 16 dk. önce
Seyyanen zam sonra yatacak o zaman

elektronik49
Şef
08 Temmuz 2023 22:34

Yetisirse köşeyi mi döneceksin


elektronik49
Şef
08 Temmuz 2023 22:38

Gereksiz olan açmış oldugun saçma.başlık. alacagin zammin hiçbir anlamı yok. Çünkü hersey iki kat artmış durumda .emekline de yansımıyor.

Hacı adem, 1 saat önce
Bu gereksiz cevabın için çok teşekkür ederim

Hacı adem
Aday Memur
08 Temmuz 2023 22:40
Yav kardeş sen ne değişik biri çıktın soru sorduk biliyorsan cevap ver bilmiyorsan sus kendini rezil etme burası bilgi paylaşma platformu
elektronik49, 7 dk. önce

Yetisirse köşeyi mi döneceksin

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