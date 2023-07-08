Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Temmuz 2023 21:34
BİLGİ RİCA EDİYORUM TRABZON OF EAH.. .

Arkadaşlar yakın zaman içeriisnde Trabzon OF Devlet Hastnaeisne nokta tayibim çıktı. Ordaki çalışma ortamı hakkında bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşlardan yardım istiyorum. Benim memleketim orası doğduğum yer yabancılık çekmeyeceğim ama mesleki bakımdan durum nedir bilgi istiyorum Orada görev yapan arkadaşımız var mıdır acep bu forumda..

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