Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 21:45
Memuriyetten İstifa Hakkında

Merhaba, konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse çok sevinirim.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 92 "...İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler..." ifadesi bulunmaktadır. Şimdi benim sormak istediğim kadrolu bir memur ikiden fazla istifa ettiğini varsayalım bu cümleden benim anladığım 3. istifadan sonra dönüş olmuyor.

Peki sınavla kazanma durumunda atanması gerçekleşebilir mi?

Örnek vermek gerekirse 3 defa istifa eden memur 4. kez bir memuriyete SINAVLA kazanması üzerine atanması yapılabilir mi?

İnternette araştırdığımda iki defadan fazla istifa eden memuriyete dönemez denilmiş. Buradan iki anlam çıkıyor. Birincisi hiç bir şekilde artık memur olamaz anlamı, diğeri ise sınavsız istifa ettiği unvana geri dönemez anlamı. İnternetten çok net bilgiler elde edemedim. Esasen sormak istediğim her defasında sınavla kazanılan memuriyetten istifa ile ilgili sınır var mı? Misalen 10 kez de istifa edip 11. kez de sınavla kazanarak memur olunabilir mi?

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