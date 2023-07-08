KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Temmuz 2023 21:49
Devlet Opera ve Balesi Memur alimi

Merhaba. Kurum personeli ne iş yapar ve görev yeri neresidir? Alım yeri İstanbul -taşra yazıyor kılavuzda. Var mı kuruma daha önceden atanan ya da bilgisi olan bir arkadaşımız?


Legolaskaracı
Memur
08 Temmuz 2023 21:51
Ankara dışı taşradır

ibrahim armağan
Aday Memur
08 Temmuz 2023 21:54

Teşekkür ederim. Var mı bunun dışında kuruma dair bir bilginiz?

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