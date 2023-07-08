Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 21:55
Polis Emeklileri Unutulmasin

Fedakarlık yaparak çalışan polis Emeklileri olarak Sayın Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız dan müjdeli haberler bekliyoruz inşallah Polis Emeklilerini Unutmayalim


Mg4127
Aday Memur
08 Temmuz 2023 21:58

Memurlar Net bunu haber yap polis Emeklileri Unutulmasin

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Sözlük

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