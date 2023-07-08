Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 22:02
Çok Değerli Teşkilat Emekllileri Seyyanen Zam istiyor

Teşkilat olarak çok değerli emekllierimizin hakkı olan Seyyanen Zammıni devlet büyüklerimizden istiyoruz Memurlar Net bunu haber yapmasını bekliyoruz

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