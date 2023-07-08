8077 TL Seyyanen Zam 15 Temmuz'a yetişmediği için Maaş Farkı Olacak!

Seyyanen zam ayın 15'ine yetişseydi 15/07/2023 tarihinde yürürlüğe girdiği için maaş farkı olmayacaktı ama artık ayın 15'ine yetişemediği için geciktiği her bir gün için 258 TL maaş farkı oluşacak.

Örneğin; 7 gün geç yattığı senaryoda 8077 TL seyyanen zam için 1800 TL gibi bir maaş farkı oluşacak. Ayrıca %17.55 lik zammın maaş farkı bundan ayrı hesaplanıp o da büyük ihtimal aynı gün farklı bordro ile yatacak.