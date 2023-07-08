Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


08 Temmuz 2023 22:36
Eti Maden Ankara - Memur // Kömür İşletmeleri Zonguldak - Memur

Merhaba arkadaşlar,

Malum merkezi atama tercih zamanındayız. Konu başlıklarını taradım ancak detaylı ve güncel bilgilere ulaşamadım.

Bu iki kurum için tercih yapmayı düşünüyorum. Şehirler hakkında az çok bilgim var ancak KİT oldukları için memurluk hakkında bilgim yok. Çalışma saatleri 08.00/17.00 olduğunu biliyorum. Bunun dışında giyim, yemek, yol vb. yan haklar var mıdır? Varsa ne kadardır?

Teşekkür ederim.

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