Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Temmuz 2023 22:47
Lojman Tercihi
İlçede çalışıp da il merkezindeki Lojman tercih edilebilir mi? Veya X ilçesinde çalışıp da Y ilçesindeki lojmana başvuru yapılabiliyor mu? Bilgisi olan var mı?

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