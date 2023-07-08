Lojman Tercihi

İlçede çalışıp da il merkezindeki Lojman tercih edilebilir mi? Veya X ilçesinde çalışıp da Y ilçesindeki lojmana başvuru yapılabiliyor mu? Bilgisi olan var mı?

İlçede çalışıp da il merkezindeki Lojman tercih edilebilir mi? Veya X ilçesinde çalışıp da Y ilçesindeki lojmana başvuru yapılabiliyor mu? Bilgisi olan var mı?