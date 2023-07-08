Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 23:21
Anayasa Mahkemesi
Ekderslerin iadesiyle ilgili İdare mahkemesi ödenmesine hükmetti, istinaf kararı kaldırdı ve Anayasa Mahkemesine müracaat ettik. Süreç nasıl ilerliyor tecrübe eden arkadaşlar yazarsa sevinirim Teşekkürler

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