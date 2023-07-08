Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Temmuz 2023 23:41
Şube müdürü uzman öğretmen
Şube müdürü olarak atanan öğretmen uzmanlık tazminatını almaya devam eder mi?

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
08 Temmuz 2023 23:43
Tabiki hayır

halis4242
Genel Müdür
09 Temmuz 2023 00:14

Peki şube müdürlüğü mü yoksa ek derssiz/az ek dersli öğretmenlik mi?

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