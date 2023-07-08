Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Temmuz 2023 23:43
İlave 1 derece hakkında

Adalet bakanlığı mübaşir olarak çalışıyorum sosyal hizmet lisans okusam ilave 1 derece alabilir miyim


GRPNR VN
Aday Memur
08 Temmuz 2023 23:56
Bitirdigin zaman talep edersen alırsın.

wiseelit
Şef
09 Temmuz 2023 00:14

Bu ilave 1 derece 4 yıllık mevzun olan için mümkün değil sanırım.

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