Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


09 Temmuz 2023 00:01
Programcı mühendis hakları

Merhaba arkadaşlar programcı olarak atandım mühendislik mezunuyum üst öğrenim haklarından yararlanabilir miyim maaş gibi bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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