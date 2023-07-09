Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 00:20
Ocak zammı nasil olacak

Biliyorsunuz ki %17,55 zam ve 8077 tl seyyanen zam almıştık. Ocak ayinda alacagimiz zam %17,55 ile artan maaş üzerinden mi hesaplanacak yoksa %17,55+8077 tl ile artan maaş üzerinden mi hesaplanacak.


Frkn0660
Aday Memur
09 Temmuz 2023 00:57
Hele bir temmuzu alalımda

Xiaomi
Memur
09 Temmuz 2023 01:05
Orası muallak

fani_madida
Şube Müdürü
09 Temmuz 2023 01:10

8077 TL artık senin maaşının bir parcasi, ocakta ne kadar oransal zam alırsan o oran kadar seyyanen aldığın 8077 TL de artacak. Maaşla bir bütün artık o para.


mıcheal owen
Şef
09 Temmuz 2023 01:12

15965 gösterge rakamının aylık memur katsayısı çarpımı ile bulunacak tutarda ek ödeme verilecek diyor. Kat sayıda her dönem gelen oransal zam kadar arttığı için doğal olarak bu da artacağı anlamına gelir. Yani cevap %17,55+8077 tl ile artan maaş üzerinden.

Frkn0660, 55 dk. önce
Hele bir temmuzu alalımda
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