Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 01:28
2008 Sonrası Tüm Memurlarının Dikkatine

* Soru 1 - 2008 sonrası ilk defa Memur olduysak sigorta prim tutarlarımızın emekli maaşı hesaplanmasında etkisi var mı?

* Soru 2 - 2000'den önce %70 olan aylık bağlama oranının 2008 sonrası %40 inmesi 2008 sonrasında ilk defa Memur olan emekli maaşını etkiliyor mu.?

*Soru 3- Memura verilen refah payı bu SGK primlerine yansıyacak mı?

*Soru 4- 3600 göstergenin 2008 sonrası memur emekli maaşına etkisi nedir.

*Soru 5- Örneğin sigorta matrahı 25000 olan temizlik işçisi ile 22bin alan memurun sigorta primleri farkı ne kadar olur.

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şiir köşesi 3 iştiyak 1 yalancı 1 karışık 1 İçinden geleni söyle 3 şu an çalan şarkı 5 hava durumu 1 diyet 2 sude 1 güne bir şiir bırak 1

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