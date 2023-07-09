Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 06:58
Erganide kiraliv ev
2+1 sahibinden 2500 tl kiralik ev var site icinde

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
09 Temmuz 2023 07:53
Fiyatı uygun Ergani küçük bir ilçe Diyarbakırın ilçesi ama Elazığa yakın bir ilçe Hazar gölüne yakın dağın arasında tren yolu geçen bir ilçe küçük
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