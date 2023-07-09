Bipolar teşhisi ve Kpss

Bana bipolar teşhisi konuldu. Eskiden kabul ediyordum fakat şimdi iyileşme sürecinde olduğuma inanıyorum . Ekpss den en düşük 90 almak gerekiyor ki, ben matematik yapamıyorum. En fazla da 60 alabilirim. Benim sorum şu: Bipolar teşhisi konulmuş biri normal Kpss'den memur olabilir mi? Sağlık raporunda iş yapmasına engel ruh hastalığı olmamasına diyor. Ne yapmalıyım?

Bana bipolar teşhisi konuldu. Eskiden kabul ediyordum fakat şimdi iyileşme sürecinde olduğuma inanıyorum . Ekpss den en düşük 90 almak gerekiyor ki, ben matematik yapamıyorum. En fazla da 60 alabilirim. Benim sorum şu: Bipolar teşhisi konulmuş biri normal Kpss'den memur olabilir mi? Sağlık raporunda iş yapmasına engel ruh hastalığı olmamasına diyor. Ne yapmalıyım?