KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Temmuz 2023 07:12
Bipolar teşhisi ve Kpss
Bana bipolar teşhisi konuldu. Eskiden kabul ediyordum fakat şimdi iyileşme sürecinde olduğuma inanıyorum . Ekpss den en düşük 90 almak gerekiyor ki, ben matematik yapamıyorum. En fazla da 60 alabilirim. Benim sorum şu: Bipolar teşhisi konulmuş biri normal Kpss'den memur olabilir mi? Sağlık raporunda iş yapmasına engel ruh hastalığı olmamasına diyor. Ne yapmalıyım?

ra2021
Aday Memur
09 Temmuz 2023 07:18
Engelli raporum yok, sadece bipolar tanısı var.
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