Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 08:05
Dolandırılmayın dikkatli olun tayıncı ler okusun
Doguda dolandırılma furyası basladı doguya gelecek arkadaslar sitelerden gordugunuz ilanlar olsun yada ben su sitenin kapıcısıyım deyıp sagda soldan size ulasanlara yada ulastıgınız kısılerden teyit almadan ev sahıbın hesabı dısında bir hesaba para yatırmayın kapora adı altında yalandan pazarlık yapıp ucuza kapattım diye goz boyayıp biri var gelip bakacak nerden bileyim deyıp sızı telaslandırıp paranızdan olmayın dikkat edin bir devre yada o sehir ılcrden biri evi gormeden konusmadan boyle bir ev var mı yok mu bakmadan kesinlikle kapora yatırmayın birilerine dikkatli olun su anda dolandırılma asker polisin haddi hesabı yok.

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