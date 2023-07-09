Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 08:38
En düşük memur emeklisi maaşı?

Herkese merhabalar. Konuyu tam anlamıyla bilen birisinin yardımına ihtiyacım var. Haberlerde de sürekli söylenen en düşük memur emeklisi maaşında bahsedilen memurlar kimlerdir? Yani misal adi malul olmuş bir memurun maaşı da bu kapsama mı girer? Memur emeklilerinde ssk ve Bağ-Kurdakiler gibi kök maaş mevzusu yok galiba.

Özetle adi malul olmuş olan bir emekli memur son zamla 9876 TL mi alacak?

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