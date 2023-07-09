Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 08:52
Çalışan memurun emekliye esas aylığını yüzde 6,34 artırmadan emekli memurun maaşını yüzde 6.34 artır

Benim bildiğim çalışırken kesilen prime göre emekli ikramiyesi ve aylığı ödenir. Yüzde 6,34'ün çalışanda karşılığı olmadan; yani çalışanın emekli kesintisine esas olan matrahı yüzde 6,34 artırılmadan emekli memurun maaşının yüzde 6,34 artırılması mümkün müdür?

Bu yapılmadığı takdirde; emeklinin maaşının çalışandan finanse edilmemesi durumu oluştuğu için sistemin çevrilememesi durumu oluşmaz mı?

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