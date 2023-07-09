Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Temmuz 2023 09:11
Maaş

Biz şimdi seyyannen zammı temmuzun 15 de mi alacağız yoksa ilerleyen zamanlarda birde söylenti şu şekilde bu ay 8000 binin sadece yarısını alacağız şeklinde bir açıklık getirseniz

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