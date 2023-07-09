Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 09:23
Sözler tutulmadı vaatler yerine getirilmedi
Evet arkadaşlar sözler vevaatler yerine getirilmedi, bundan sonra hükümetin vereceği sözler ve vaatler artık şüphelidir .. memur kandırılmış yüzüstü bırakılmıştır, küçük hesaplarin peşine düşülerek çocuk gibi yalanlar söylenmiştir .. biz 22 dedik ama evli memura dedik gibi komik durumlara dusulmustur .. işçiye 6 aylık fark verilirken memura 15 günlük farkı vermemek için çok ama çok küçük hesaplarin peşine dusulmustur .. memur bunu unutmasın

fakir.adam
Şube Müdürü
09 Temmuz 2023 09:35

kk'da en düşük memuru asgarinin 2,5 katı yabacakdı hani? o da yalan oldu. onu niye söylemiyorsunuz?


Arizonalı
Aday Memur
09 Temmuz 2023 10:05
Kardeş yemin ederim bu güne kadar verdikleri hiç bir sözü tam olarak yapmadılar, bakın inceleyin hepsinde hile oyun vardır.

dramati-kPCs
Şef
09 Temmuz 2023 10:51

Yatacak yeri yok bu kk'nın. ;)

fakir.adam, 1 saat önce

kk'da en düşük memuru asgarinin 2,5 katı yabacakdı hani? o da yalan oldu. onu niye söylemiyorsunuz?


mengok
Şef
09 Temmuz 2023 10:52
Aynen gerçi o koltukta oturmakta ısrar etmesi bu yaşadıklarımızın sebebidir
dramati-kPCs, 2 dk. önce

Yatacak yeri yok bu kk'nın. ;)

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