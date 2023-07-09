Sözler tutulmadı vaatler yerine getirilmedi

Evet arkadaşlar sözler vevaatler yerine getirilmedi, bundan sonra hükümetin vereceği sözler ve vaatler artık şüphelidir .. memur kandırılmış yüzüstü bırakılmıştır, küçük hesaplarin peşine düşülerek çocuk gibi yalanlar söylenmiştir .. biz 22 dedik ama evli memura dedik gibi komik durumlara dusulmustur .. işçiye 6 aylık fark verilirken memura 15 günlük farkı vermemek için çok ama çok küçük hesaplarin peşine dusulmustur .. memur bunu unutmasın

Evet arkadaşlar sözler vevaatler yerine getirilmedi, bundan sonra hükümetin vereceği sözler ve vaatler artık şüphelidir .. memur kandırılmış yüzüstü bırakılmıştır, küçük hesaplarin peşine düşülerek çocuk gibi yalanlar söylenmiştir .. biz 22 dedik ama evli memura dedik gibi komik durumlara dusulmustur .. işçiye 6 aylık fark verilirken memura 15 günlük farkı vermemek için çok ama çok küçük hesaplarin peşine dusulmustur .. memur bunu unutmasın