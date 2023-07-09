Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Temmuz 2023 09:39
LGS sınav ücreti hala yatmadı

Sınav ücreti ne zamana yatar


melcea
Daire Başkanı
09 Temmuz 2023 10:02

Ek dersle yatar.


Argan35
Şube Müdürü
09 Temmuz 2023 10:12
Ek dersi beklemeniz gerekiyor.
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