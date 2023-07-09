Sifirdan kpss lisans matematik hkk.

Kardeslerim merhaba. Sizden bir konuda yonlendirme rica ediyorum. Lisans işletme mezunuyum. Allah nasip ederse 2024 kpss'ye girecegim. Kpss'ye ilk defa girecegim.

Matematigi lisans mezunu olup sifirdan 18-20 nete her gun 4-5 saat calisarak ilerletebilir miyim? Bir deneme cozdum 4 netim vardi sadece. Lisans mezunu olup sifirdan bahsettiğim netlere gelen arkadaşlar bana yol gosterirse cok duami alirlar inanin. Elimde 10 tane piyasada bahsi gecen kaynaklar var. Konuyu M.Bilge hocadan calisip, bol soru çözüm videoları dinleyip elimdeki kaynakları bitirme gibi bir planim var. Temel matematigi her konuya 5-7 gun arasi zaman ayirip kalan zamanda da Mehmet hocanin soyledigi problem basliklarina calisarak sonlandiracagim insallah.

7 yil kadar kardesimi okutmak icin bankada calistim. Simdi onu okuttum, sorumluluklarimi bitirdim, kendi yoluma bakacagim. Benim 41 yasinda psikolojik rahatsizligi olan ve evde huzur bozucu bir ablam var. Sinavi kazanip atandiktan sonra evlenecegimi dusundugu için basima guzel seylerin gelmesini istemiyor. Ne zaman dersin basina otursam evde bir sekilde kavga cikariyor. "Anne ev islerinden kacmak icin ders calisiyor gibi yapiyor" diyerek annemi de uzerime kiskietiyor. Ezcumle sinava hazirlik surecimi evde saglikli ortam olmadigi komsumuz olan ve esi vefa eden bir emekli ogretmen teyzede calisarak tamamlayacagim insallah. O bana yemeklerimi hazirlayacak, kalan zamanda da derslerime calisacagim. Gunluk bir saat sporlada kendimi motive edecegim. Yani tek odagim derslerim olacak. Lutfen yorumlarinizi motivasyonumu dusurmeden yapin. Cok zorlu surecler geciriyorum. Tek destekcim once Allah, sonra kendim. Guzel bir uslupla durust yonlendireceklere simdiden tesekkur ederim.