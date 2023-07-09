KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Temmuz 2023 10:56
Sifirdan kpss lisans matematik hkk.

Kardeslerim merhaba. Sizden bir konuda yonlendirme rica ediyorum. Lisans işletme mezunuyum. Allah nasip ederse 2024 kpss'ye girecegim. Kpss'ye ilk defa girecegim.

Matematigi lisans mezunu olup sifirdan 18-20 nete her gun 4-5 saat calisarak ilerletebilir miyim? Bir deneme cozdum 4 netim vardi sadece. Lisans mezunu olup sifirdan bahsettiğim netlere gelen arkadaşlar bana yol gosterirse cok duami alirlar inanin. Elimde 10 tane piyasada bahsi gecen kaynaklar var. Konuyu M.Bilge hocadan calisip, bol soru çözüm videoları dinleyip elimdeki kaynakları bitirme gibi bir planim var. Temel matematigi her konuya 5-7 gun arasi zaman ayirip kalan zamanda da Mehmet hocanin soyledigi problem basliklarina calisarak sonlandiracagim insallah.

7 yil kadar kardesimi okutmak icin bankada calistim. Simdi onu okuttum, sorumluluklarimi bitirdim, kendi yoluma bakacagim. Benim 41 yasinda psikolojik rahatsizligi olan ve evde huzur bozucu bir ablam var. Sinavi kazanip atandiktan sonra evlenecegimi dusundugu için basima guzel seylerin gelmesini istemiyor. Ne zaman dersin basina otursam evde bir sekilde kavga cikariyor. "Anne ev islerinden kacmak icin ders calisiyor gibi yapiyor" diyerek annemi de uzerime kiskietiyor. Ezcumle sinava hazirlik surecimi evde saglikli ortam olmadigi komsumuz olan ve esi vefa eden bir emekli ogretmen teyzede calisarak tamamlayacagim insallah. O bana yemeklerimi hazirlayacak, kalan zamanda da derslerime calisacagim. Gunluk bir saat sporlada kendimi motive edecegim. Yani tek odagim derslerim olacak. Lutfen yorumlarinizi motivasyonumu dusurmeden yapin. Cok zorlu surecler geciriyorum. Tek destekcim once Allah, sonra kendim. Guzel bir uslupla durust yonlendireceklere simdiden tesekkur ederim.


Rana Aylin
09 Temmuz 2023 11:57

up

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.DSİ yedeklerZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2023/1 EEM kaç kadro açar?Dhmi Aim için değer mi?Neden mimar alımı yok ? 40 000 tıbbi sekreter alıyorlar 1000 mimar alamıyorlar yazıklar olsunDHMİ bekleyen iibf lilerTEİAŞ hk.Teiaş esenler yazacaklarDevlet Opera ve Balesi Memur alimi

Sözlük

sude 1 çam reçinesi 1 Sosyal medya hesabının çalınması 2 İçinden geleni söyle 3 uyuz 1 heterodoks 1 Cennetlik insan 2 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 sözlü şiddete maruz kalmak 2 karışık 1

Son Haberler

CHP'nin yurt dışındaki örgütleri kongrelerini 31 Ekim'e kadar tamamlayacakKamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecekOrdu'da sağanağın yol açtığı tahribat gideriliyorKVKK'dan 'kişisel bilgileri paylaşırken dikkatli olun' uyarısıArdahan'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok