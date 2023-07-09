Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


09 Temmuz 2023 11:09
Memurlar.net Kamu Mühendisleri haberini bekliyoruz
Kamu Mühendisleri Derneği olarak 08.07.2023 tarihinde Ankara Anıt Parkta gerçekleştirdiğimiz Basın Açıklaması mitingini memurlar.net olarak anasayfa da haber olarak görmek istiyoruz. Haydi Kamu Mühendisleri bol yorummm...

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