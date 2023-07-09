Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Temmuz 2023 11:25
3+1 sisteminin 1+1 e dusurulmesi
Sistemin düşürülmesi için bazı sendikalar çalışma yapıyor ne diyorsunuz arkadaşlar sizce düşer mi?

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