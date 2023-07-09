Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Temmuz 2023 11:42
Şube Müdürlüğü Sınavı

Sınava giren var mı?


proton2720
Memur
09 Temmuz 2023 11:44

Hatırladığım cevaplar.


proton2720
Memur
09 Temmuz 2023 11:45

Yahya Kemal Beyatlı......Versay anlaşması


hatepi
Memur
09 Temmuz 2023 11:50

girdik ama bence gerçekten zordu,çelişkili cevaplar ,uzun sorular


Nagihan1666
Aday Memur
09 Temmuz 2023 12:07

Türkçe soruları


proton2720
Memur
09 Temmuz 2023 12:08

Sayısal çıkışli biri olarak bana zor geldi Türkçe soruları

Nagihan1666, 48 dk. önce

Türkçe soruları


Nagihan1666
Aday Memur
09 Temmuz 2023 12:09

Oysaki, işaret zamiri, bir balon, yapı sorusu B şıkkı, cümlenin öğeleri c diye hatırlıyorum


Nagihan1666
Aday Memur
09 Temmuz 2023 12:10

Branşım Türkçe. Sorular zor ve fazla teknikti.


proton2720
Memur
09 Temmuz 2023 12:26

odsgm.meb.gov.tr de akşam saatlerinde soru ve cevapları yayinlacak

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ebs'li ve Tes'li olanlara bu maaş zamları çok bile !Öğretmenlik meslek kanunu iptal olur muAKP İçin Yeni Vergiler Önerelim.Farkında mısınız????%17,5 Zam Oranına Göre Yeni TaktikMemur Maaşındaki Türlü Türlü Oyunlar15 günlük zam farkının ..kendini gerçekleştiren kehanete.. dönüşmesiProje okulu atamaları yürürlükten kaldorıldıMevcut Ekders Ücretleri ile Ücretli Öğretmen Bulmak Zor Olmayacak Mı?Bursa

Sözlük

Marka diye fazla para vermek 2 yalancı 1 hayatın olağan akışı 1 diyet 1 heterodoks 1 Sosyal medya hesabının çalınması 2 düşmüş melek 1 şu an çalan şarkı 4 İçinden geleni söyle 3 yavşan 1

Son Haberler

CHP'nin yurt dışındaki örgütleri kongrelerini 31 Ekim'e kadar tamamlayacakKamuya 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleşecekOrdu'da sağanağın yol açtığı tahribat gideriliyorKVKK'dan 'kişisel bilgileri paylaşırken dikkatli olun' uyarısıArdahan'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok