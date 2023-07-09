KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Temmuz 2023 11:45
KPSS 2024, yaş 40, işsiz mühendis

Merhaba arkadaşlar.

Aile ve sağlık sorunlu durumlardan dolayı elektronik ve haberleşme mühendisliğini 28 yaşında kazandım ve 33 yaşında mezun oldum.

Hayalim gerçek oldu. İdeallerimi gerçekleştirebilirim TAI, ASELSAN benzeri yerlerde çalışabilirim, Japonya'ya yüksek lisans yapmaya gidebilirim diye düşünürken...(Bilim ve teknoloji tutkunuydum.)

Her yerde karşıma yaş sorunu çıkmaya başladı

6 yılda yüzlerce iş ilanına başvurumda bir kere bile mülakata davet edilmedim.

Aslında 2 firma davet etti fakat sonra daha genç meslektaşınızla görüşmeye karar verdik diye iptal ettiler.

Memur mühendisliği şimdiye kadar hiç düşünmedim, zaten az alım var ve ben biraz daha teknik, pratik ve laboratuvar tarzı çalışmayı seviyorum düşüncesiyle.

KPSS 2024 sınavından 95 üstü puan almalıyım (4619) yoksa atanmak çok zor. Şu anda işsizim(6 yıldır).

Özel sektörde mühendis olarak iş bulsam çalışırım fakat bana iş yok.

Önerileriniz varsa şimdiden teşekkürler.

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