Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Temmuz 2023 11:48
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI

Merhaba arkadaşlar. Şube müdürlüğü sınavını nasıl buldunuz ?


Albertcamus20
Aday Memur
09 Temmuz 2023 11:54

Zor değil çok zor sınavdı.


Nagihan1666
Aday Memur
09 Temmuz 2023 12:06

Ben de zorlandım


mavi_umut
Daire Başkanı
09 Temmuz 2023 12:07

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