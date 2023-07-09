Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 12:03
Son 1 yılda LPG nin sadece %3 zamlanması..
Araba fiyatlarındaki balonun kaynağı akaryakıt ve lpg fiyatlarının çok ucuz olmasıdır.Kaldi ki; ülke olarak net petrol ithalatçısıyız. Zaten dünyada en ucuz akaryakıt ve lpg yi kullanan ülkelerdeniz. Normalde benzin:60 lira mazot "50 lira lpg:30 lira olmalı. Sayın bakanımız mehmet şimşek ten çok yakın zamanda bir iyilestirme bekliyorum. Hiç olmazsa hepsine 10'ar lira ötv yapması şart.

Mrpolice
Aday Memur
09 Temmuz 2023 12:07
An. a. şart karşim

kubii
Daire Başkanı
09 Temmuz 2023 12:08
An.a şart oğlum..
Mrpolice, 49 dk. önce
An. a. şart karşim

Mrpolice
Aday Memur
09 Temmuz 2023 12:31
A.nınicinde hissediyor bile
kubii, 48 dk. önce
An.a şart oğlum..
Toplam 3 mesaj

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