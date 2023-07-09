Son 1 yılda LPG nin sadece %3 zamlanması..

Araba fiyatlarındaki balonun kaynağı akaryakıt ve lpg fiyatlarının çok ucuz olmasıdır.Kaldi ki; ülke olarak net petrol ithalatçısıyız. Zaten dünyada en ucuz akaryakıt ve lpg yi kullanan ülkelerdeniz. Normalde benzin:60 lira mazot "50 lira lpg:30 lira olmalı. Sayın bakanımız mehmet şimşek ten çok yakın zamanda bir iyilestirme bekliyorum. Hiç olmazsa hepsine 10'ar lira ötv yapması şart.

Araba fiyatlarındaki balonun kaynağı akaryakıt ve lpg fiyatlarının çok ucuz olmasıdır.Kaldi ki; ülke olarak net petrol ithalatçısıyız. Zaten dünyada en ucuz akaryakıt ve lpg yi kullanan ülkelerdeniz. Normalde benzin:60 lira mazot "50 lira lpg:30 lira olmalı. Sayın bakanımız mehmet şimşek ten çok yakın zamanda bir iyilestirme bekliyorum. Hiç olmazsa hepsine 10'ar lira ötv yapması şart.