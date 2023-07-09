KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Temmuz 2023 12:07
7207 kod

Merhaba, 2 yıl avukat olarak çalışma şartı için sgk kaydına mı bakılıyor? Ruhsat alma tarihinden itibaren 2 yıl geçtiyse ancak sgk kaydı 2 yılı doldurmuyorsa bu şartı sağlamış kabul edilir miyiz? Şimdiden teşekkür ederim.


superbery
Aday Memur
09 Temmuz 2023 12:33

sgkda uzun döküm çalışma süresi denen barkodlu belge var ona bakılır ve gün sayısı tutmazsa olmaz

Toplam 1 mesaj

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