Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 12:13
Şarktan şarka

Herkese iyi günler. Süresi 5 yıl olan x iline şark yapmak üzere mazeret dilekçesi ile geldim. Buradaki süreyi tamamlamadan başka bir şark iline dilekçe yazarak gidebilir miyim ? Eğer gidersem burada kaldığım süre geçerli olur mu yoksa sıfırdan mı başlarım ?

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