Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 12:19
Bireysel emeklilik sistemi mantıklı mı ?
Aylık 250 lira kesiliyor ve türk lirası gün geçtikçe değer kaybediyorken bu paranın hesapta kalması sizce mantıklı mı ? İleride şu an 5000 lira 500 liraya dönüşecek gibi görünüyor şünkü

tempered
Aday Memur
09 Temmuz 2023 12:20

Değil.


dramati-kPCs
Şef
09 Temmuz 2023 12:36

Mantıklı bence. En azından para biriktirmek için bir bahane oluyor ayrıca fonlar ve devlet katkısı ile paranız katlanıyor.


fporsuk
Aday Memur
09 Temmuz 2023 12:43

Mantıklı. Akmasa da damlar, uzun vade için birikim olur


yetkilikişi
Aday Memur
09 Temmuz 2023 12:49

Altin fonu falan var deniyor. Veya borsa da hisse alinabiliniyor deniyor . Öyle bir şey yapabilabiliyorsa iyi. Yoksa biriken para değer kaybediyor tabi. Bes hesabi olanlar daha iyi biliyordur yine de.

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