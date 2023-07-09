Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


09 Temmuz 2023 12:25
Arşiv/güvenlik soruşturması
Yeni atanan arkadaşlar süreç ne kadar sürüyor bilgi verirmisiniz

Ysf yzc
Aday Memur
09 Temmuz 2023 12:39

Emniyet 10 güne bizde işin biter diyor kurum daha gelmedi diyor 20 iş günü oldu


Sezarssss
09 Temmuz 2023 12:41
Aynı sekilde benimde daha ne kadar sürecek acaba
Ysf yzc, 17 dk. önce

Emniyet 10 güne bizde işin biter diyor kurum daha gelmedi diyor 20 iş günü oldu

Toplam 2 mesaj

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