Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2023 12:37
Seyyanen zam oransal olarak artacaktır.

Asparagas haberler türemeye başladı gene seyyanen zam sabit kalacak eriyecek diye.

Memur aylık kat sayısı 1 Ocak itibariyle 0.433684 seyyanen aylığın bağlandığı gösterge 15.965..

0.433684*15.965= 6923 TL

Temmuzda gelen oransal zama göre arttırırsak 6923*1.1755=8134 TL.. şu anki verilen rakamı tutuyor mu tutuyor. Demekki oransal olarak artıyormuş.

İlk hesabı bir önceki kat sayıya göre hesapladım ki daha iyi anlaşılsın.

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