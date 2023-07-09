Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 13:18
Emekli dilekçesi geri çekme

Temmuzda emekli olmak için dilekçe veren arkadaşlardan memur zammı sonrası dilekçesini geri çeken varmı, çektiyse nasıl bir yol izledi bilgi veren olursa sevinirim.


Gururu65
Daire Başkanı
09 Temmuz 2023 13:53

Personele Emekli dilekçeni verdikten sonra, Genel mudurlukten emekli olman için belli surelik bir olur yazısı gelir.İşte derki bu tarihe kadar ilişik kesme işlemlerini yapsın diye.O zaman ilişik kesmessin, emeklilikten vazgeçtim dersin olur biter.


TheLuck
09 Temmuz 2023 14:07

Emekli onayı gelince vazgeçme gibi bir şans olmuyormuş.

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