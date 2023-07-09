Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Temmuz 2023 13:24
Tayin

Eşim astsubay eş durum tayini ile İzmir Ödemiş Devlet Hastanesine geleceğim .Hemşire çalışma saatleri nasıl çalışan ya da bilen var mı?

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