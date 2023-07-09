Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Öğretmenlik meslek kanunu iptal olur muEbs'li ve Tes'li olanlara bu maaş zamları çok bile !AKP İçin Yeni Vergiler Önerelim.Farkında mısınız????%17,5 Zam Oranına Göre Yeni TaktikMemur Maaşındaki Türlü Türlü Oyunlar15 günlük zam farkının ..kendini gerçekleştiren kehanete.. dönüşmesiProje okulu atamaları yürürlükten kaldorıldıMevcut Ekders Ücretleri ile Ücretli Öğretmen Bulmak Zor Olmayacak Mı?Neyi bekliyoruz hocam ?
Sözlük
Son Haberler
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısıVolkan Demirel, Hull City ile oynayacakları karşılaşma öncesi Hataylılara mesaj gönderdiBelediyede 'memur' olan kişi VHKİ/Bilgisayar İşletmeni olabilir mi?Erdoğan, Türk Kızılay'ın Olağanüstü Genel Kurulu'na video mesaj gönderdiTanju Özcan, yürüyüşünün 7. gününde basın toplantısı düzenledi:
Editörün Seçimi
işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok