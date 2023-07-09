Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 13:27
4 grup 12/36
İsteğimiz para felan değil çoğu birimdede yeterince personel olduğunu gözlemliyorum neden rahat çalışmamız istenmiyor buna bir türlü anlam veremiyorum

m.kardes
Şube Müdürü
09 Temmuz 2023 13:36

4 gruplu 12 36 candır

Çakması ise camdır.

Yani cam gibi keser, canınızı yakar, ruhunuzu sıkar...

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