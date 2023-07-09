Sözleşmeli personel kitlere başvuruda sıkıntı yaşar mı? Kitler de sözleşmeli alıyor yazıyor internet

657 4B ile 399 un sözleşmeli tanımı ve statüsü farklı. Bir sorun olmadan geçersiniz. Ben geçtim bir problem olmadı.

657 4B ile 399 un sözleşmeli tanımı ve statüsü farklı. Bir sorun olmadan geçersiniz. Ben geçtim bir problem olmadı.