KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Temmuz 2023 13:35
Sözleşmeli personel kitlere başvuruda sıkıntı yaşar mı? Kitler de sözleşmeli alıyor yazıyor internet

Arkadaşlar ben sözleşmeli olarak bir üniversitedeyim. Merkezi alımla kadrolu bir memurluğa geçmek istiyorum. Fakat 2023/1 alımının çoğu Kitler. İnternette Kit alımlarının sözleşmeli olduğu yazıyor. Biz biliyoruz ki sözleşmeliden başka bir sözleşmeliye geçmek için 1 yıl beklemek gerekiyor. Aynı durum burada da geçerli mi? Yoksa merkezi alımda farklı bir durum mu söz konusu?


Zumruduankaraa
09 Temmuz 2023 13:52
657 4B ile 399 un sözleşmeli tanımı ve statüsü farklı. Bir sorun olmadan geçersiniz. Ben geçtim bir problem olmadı.

Mert.ldg
Aday Memur
09 Temmuz 2023 14:13

Gerçekten öyle mi çok teşekkür ederim. Sizde nasıl olmuştu süreç. 657 ile çalıştığınız kurum herhangi bir zorluk çıkardı mı? Çünkü ben yeni atandım sayılır. Ve sizce gerçekten şartları daha mı iyi ?

Zumruduankaraa, 56 dk. önce
657 4B ile 399 un sözleşmeli tanımı ve statüsü farklı. Bir sorun olmadan geçersiniz. Ben geçtim bir problem olmadı.
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