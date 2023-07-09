Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 14:06
Tayin

Merhaba arkadaşlar ben Şırnak ta görev yapıyorum yaklaşık 1 sene oldu 25 Ocak 2023 te eşimden ayrıldım 7 yaşında ki kızımla Şırnak polisevinde ikamet ediyorum diğer oğlum lise de okuyor ve annem bakıma muhtaç Adana'da lar ben buradaki çalışma şartlarını belirterek kızıma bakamadigimi tayinimin Kilis iline çıkarılıp kalan süremi orada tamamlamak istediğimi ve diğer oğlum ve anneme yakın olmamı belirttim onlarda cuma günü PBS ye su notu düşmüşler "mahkeme kararı kesinleşmiş şehr belgesini, ve genelge hükmüne Uygun 7 tercihli dilekcenizi üzerine sicilinizi ve 2.bolge atama yazmayı unutmayınız. En kısa sürede personel başkanlığı na ebys yoluyla ulaştırmanız gerekmektedir. Belge istendi" diye bir not düşmüşler acaba bu tayinim olacak anlamına geliyor bilen birisi yazarsa memnun olurum

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