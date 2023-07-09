KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Temmuz 2023 14:12
Motorlu araçlar teknolojisi

Slmlar motorlu araçlar teknolojisi branşı için 2023 yılı ne kadar kontenjan verilir mezun sayımız nedir? Atanamayan kaç kişi kalmıştır acaba?


dreamcatcher
Aday Memur
09 Temmuz 2023 14:25

Uçak gövde motor bölümünu 2022 kpss başvuruda yazamadik sanirim kontenjan dolmadı 103 kişi atama old

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