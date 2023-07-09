Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Temmuz 2023 14:26
Maaş ne kadar oldu

Şimdi bir senelik polis olarak ne kadar maaş alacağım?


1212calisanpolis
Memur
09 Temmuz 2023 14:29
Haziran maaşının 17.55 ini hesapla üzerine 8077 lira ekle. Sonuç temmuz maaşın

Boş Adam
Aday Memur
09 Temmuz 2023 14:41

Matematiğim kötü ortalama ne kadar olur

1212calisanpolis, 20 dk. önce
Haziran maaşının 17.55 ini hesapla üzerine 8077 lira ekle. Sonuç temmuz maaşın
Toplam 2 mesaj

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